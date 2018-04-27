بالفيديو.. ” أم حديجان ” يروي موقف طريف جمعه بخادم الحرمين

علي القحطاني (صدى):

روى الممثل الإذاعي الشهير عبدالعزيز الهزاع، صاحب شخصية ” أم حديجان ” ، موقف حدث له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، عندما كان أميراً للرياض.

وأوضح ” الهزاع ” ، أن خادم الحرمين الشريفين التقى بابنه ” هزاع ” في عيادة طبية وتحدَّث معه وأعجب بشخصيته، وأمره أن يقول لوالده أن يزوره في الإمارة ” إمارة الرياض ” .

وأضاف، أنه ابنه اتصل به ليبلغه بأنه مطلوب في الإمارة، الأمر الذي أثار الخوف في قلبه إلا أن ابنه طمأنه وحكى له ما حدث بين وبين الأمير سلمان ” في ذلك الوقت ” ، متابعاً أنه بالفعل ذهب إلى مجلس الأمير سلمان في قصر الحكم بالرياض.

وأشار إلى أنه عندما جاء دوره في السلام عليه، عرَّفه بنفسه بأنه ” عبدالعزيز الهزاع ” ، ولكن رد الأمير سلمان ” في ذلك الوقت ” عليه قائلاً : ” لا، أنت أم حديجان ” ، وهي إحدى الشخصيات التي اشتهر بتمثيلها.

وتابع، أنه أمر أحد الخويات بأن يذهب به إلى الأحوال المدنية لتغيير اسمه إلى ” أم حديجان ” وبالفعل أمسك به الخوي ليصطحبه إلى الأحوال المدنية وهو يحاول أن يثنيه عن ذلك ويقنعه بأن الأمير يمزح لكنه لم يقتنع.

وانتهت القصة، بأنهما مرَّا على أشخاص داخل أروقة الإمارة وهما يتجادلان، فسألوا عن القصة فأخبراهم، فبدأوا في الضحك وشاركهم الخوي في الضحك كذلك، حتى تبيَّن له أن المسألة هي مزحة.