” آل الشيخ ” : حققنا أحلام المواطنين بمشاهدة أبطال المصارعة مباشرة
أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، إن حدث أعظم رويال رامبل المقام على ملعب الجوهرة بالمملكة في الوقت الراهن ، يثبت إمكانيات السعوديين الهائلة في تنظيم الفعاليات العالمية .
وقال ” آل الشيخ ” خلال حفل الرويال رامبل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة ” نثبت للجميع يوماً بعد يوم أنه بإمكان المملكة العربية السعودية تنظيم أعظم الفعاليات العالمية.. وحققنا أحلام الكثير من المواطنين بمشاهدة أبطال المصارعة مباشرة على أرض الواقع ” .
المر[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 46 دقيقة
المصارعه له شعبيه في المملكه من قديم للصغار والكبار
صقر🦅[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 34 دقيقة
أنا لست مع التنظيم ولاتقولون فن نبيل
رياضة مؤذية وتحرض على العنف 🥊
رند[ عدد التعليقات: 8984 ] نشر منذ 22 دقيقة
حقيقة هالنوع من الرياضة مدري ويش يبغي ولكن للناس فيما يعشقون مذاهبُ🤔
فيه ناس عندهم هوايات عجيبة.
معلمة[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 15 دقيقة
زمان في التسعينات كانت تجي المصارعة على القناة الأولى يوم الثلاثاء كنت أطلب من أمي الله يرحمها تصحيني عشان أشوفها
أيام جميييلة فعلاً 💔
كان مصارعي المفضل الأنديرتيكر وبداية الألفية الراحل إيدي غاريرو
صقر🦅[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 11 دقيقة
رند
أنا هوايتي ركوب البغال المزركشة😁😁😁
المر[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 11 دقيقة
يحبونها كثير كان يتحمسون كلا له هوايه
المر[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يرحم امك واموات المسلمين فعلا واكان الراشد يعلق زمان عليها الناس كانت تتابعها عشان كذا الوزير جاب المصارعه عندنا والتذاكر غلقت