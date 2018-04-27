” آل الشيخ ” : حققنا أحلام المواطنين بمشاهدة أبطال المصارعة مباشرة

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، إن حدث أعظم رويال رامبل المقام على ملعب الجوهرة بالمملكة في الوقت الراهن ، يثبت إمكانيات السعوديين الهائلة في تنظيم الفعاليات العالمية .

وقال ” آل الشيخ ” خلال حفل الرويال رامبل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة ” نثبت للجميع يوماً بعد يوم أنه بإمكان المملكة العربية السعودية تنظيم أعظم الفعاليات العالمية.. وحققنا أحلام الكثير من المواطنين بمشاهدة أبطال المصارعة مباشرة على أرض الواقع ” .