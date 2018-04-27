  • الجمعة 27

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” آل الشيخ ” : حققنا أحلام المواطنين بمشاهدة أبطال المصارعة مباشرة

” آل الشيخ ” : حققنا أحلام المواطنين بمشاهدة أبطال المصارعة مباشرة

” آل الشيخ ” : حققنا أحلام المواطنين بمشاهدة أبطال المصارعة مباشرة
طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، إن حدث أعظم رويال رامبل المقام على ملعب الجوهرة بالمملكة في الوقت الراهن ، يثبت إمكانيات السعوديين الهائلة في تنظيم الفعاليات العالمية .

وقال ” آل الشيخ ” خلال حفل الرويال رامبل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة ” نثبت للجميع يوماً بعد يوم أنه بإمكان المملكة العربية السعودية تنظيم أعظم الفعاليات العالمية.. وحققنا أحلام الكثير من المواطنين بمشاهدة أبطال المصارعة مباشرة على أرض الواقع ” .


الوسوم:, , ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 46 دقيقة

المصارعه له شعبيه في المملكه من قديم للصغار والكبار

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 34 دقيقة

أنا لست مع التنظيم ولاتقولون فن نبيل
رياضة مؤذية وتحرض على العنف 🥊

[ عدد التعليقات: 8984 ] نشر منذ 22 دقيقة

حقيقة هالنوع من الرياضة مدري ويش يبغي ولكن للناس فيما يعشقون مذاهبُ🤔
فيه ناس عندهم هوايات عجيبة.

[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 15 دقيقة

زمان في التسعينات كانت تجي المصارعة على القناة الأولى يوم الثلاثاء كنت أطلب من أمي الله يرحمها تصحيني عشان أشوفها
أيام جميييلة فعلاً 💔
كان مصارعي المفضل الأنديرتيكر وبداية الألفية الراحل إيدي غاريرو

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 11 دقيقة

رند
أنا هوايتي ركوب البغال المزركشة😁😁😁

[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 11 دقيقة

يحبونها كثير كان يتحمسون كلا له هوايه

[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 3 دقائق

الله يرحم امك واموات المسلمين فعلا واكان الراشد يعلق زمان عليها الناس كانت تتابعها عشان كذا الوزير جاب المصارعه عندنا والتذاكر غلقت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *