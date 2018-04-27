إقامة المزاد الثامن لتركة ” الراجحي ” غدا على 15 عقارا بالشرقية

نايف السالم(صدى):

من المقرر أن يكون المزاد الثامن من مزادات التركة العقارية للشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله، على 15 عقاراً في : الدمام، الخبر ، بمساحة تبلغ 2.905.008 متر مربع.

وينطلق المزاد، غداً السبت، بفندق الموفنبيك الخبر، قاعة المها، ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا.

وتشمل العقارات المطروحة في المزاد، عمائر، وأراضي وفللًا، وكذلك مستشفى وفندق.

والعقارات الـ15 هي:

1- أرض أبو حدرية الأولى والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.680.996 مترًا مربعًا.

2- أرض أبو حدرية الثانية والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.878.145 مترًا مربعًا.

3- مستشفى الراجحي والدكتور فخري والبالغة مساحته الإجمالية 3.325 مترًا مربعًا.

4- عمارة الدمام البالغة مساحتها 749 مترًا مربعًا.

5- أراضي المزروعية وهي عبارة عن 6 قطع تبلغ إجمالي مساحتها 4.188 مترًا مربعًا.

6- فندق الحرمين والذي تبلغ مساحته الإجمالية 546 مترًا مربعًا.

7- عدد 4 قطع أراضٍ في الحمراء تبلغ إجمالي مساحتها 3.877 مترًا مربعًا.

8- قطعتان في حي الحمراء أيضًا تبلغ إجمالي مساحتهما 5.195 مترًا مربعًا.

9- قطعتان أخرى في ذات الحي تبلع إجمالي مساحتهما 5.382 مترًا مربعًا.

10- عمارة الخبر والبالغة مساحتها 1.237 مترًا مربعًا.

11- عدد 4 قطع أراضٍ تقع شرف مكتب العمل تبلغ إجمالي مساحاتها 3.962 مترًا مربعًا.

12- أرض فضاء في حي الروضة تبلغ مساحتها 3.541 مترًا مربعًا.

13- أرضين في حي العدامة تبلغ إجمالي مساحتها 1.188 متر مربع.

14- أرض فضاء على شارع الأمير بدر تبلغ مساحتها 3200 متر مربع.

15- أرض حي عبدالله فؤاد مساحتها 477 مترًا مربعًا.

وتتضمن اشتراطات دخول المزاد:

1- الحصول على بطاقة المزايدة قبل بدء المزاد والحضور الشخصي للمشتري أو الوكيل الشرعي له.

2- تحرير شيك مصرفي باسم ” إيرادات تصفية تركة صالح بن عبد العزيز الراجحي بالقيم التالية: 5.500.000 ريال للمزايدة على أرض أبو حدرية الأولى، و3.000.000 ريال للمزايدة على أرض أبو حدرية الثانية، و500 ألف ريال للمزايدة على أحد العقارات التالية: مستشفى الراجحي والدكتور فخري، عمارة الدمام، أراضي المزروعية، فندق الحرمين، ومبلغ 350 ألف ريال للمزايدة على أحد أراضي الحمراء، ومبلغ 300 ألف للمزايدة على عمارة الخبر، ومبلغ 250 ألف ريال للمزايدة على أحد أراضي شرق مكتب العمل، ومبلغ 200 ألف ريال للمزايدة على الأرض الفضاء في الحمراء، ومبلغ 100 ألف ريال للمزايدة على أحد العقارات التالية: أراضي حي العدامة، الأرض الواقعة على شارع الأمير بدر، الفيلا الواقعة في حي عبدالله فؤاد.

يذكر أن الشيك يعتبر جزءًا من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد ولا يحق له استرداده، ومن رسا عليه المزاد وجب عليه سداد باقي قيمة العقار خلال مدة تتراوح من (30 إلى 50 يوم عمل حسب العقار).