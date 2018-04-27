تعليق محمد هنيدي بعد هزيمة ” غريمه ” تريبل اتش

نواف السالم(صدى):

علَّق الكوميديان المصري، محمد هنيدي، على هزيمة المصارع العالمي تريبل إتش من قبل نظيره جون سينا في رويال رامبل المقام على ملعب الجوهرة في جدة.

ونشر ” هنيدي ” مقطع فيديو للنزال الذي أقيم بين الثنائي وهزيمة ” إتش ” في النهاية، معلقاً : ” ما هو بيتهزم أهو يا جدعان ” ، وموجهاً تعليقه إلى المستشار تركي آل الشيخ حيث أشار له في التغريدة.

يذكر أن ” هنيدي ” كان قد مازح تريبل إتش قبل شهور، بأنه يريد لقاءه في نزال في أبو ظبي، وكانت المفاجأة أن الأخير رحَّب به على حلبة المصارعة قائلاً : ” قبلت النزال ” ، قبل أن يتراجع ” هنيدي ” بعد ذلك قائلاً: ” وربنا كنت بهزر سامحني ” .

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بالفيديو.. آل الشيخ يتفاعل مع نزال جون سينا وتريبل إتش