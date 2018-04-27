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هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم السبت

هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم السبت
نايف السالم(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ، على عدة مناطق بالمملكة .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن الحالة الجوية تمتد إلى مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم ، لتمتد إلى الأجزاء الشمالية من الرياض .

وأوضحت أن الفرصة تبقى مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة ، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية ، بالإضافة إلى أجزاء من منطقة تبوك ومرتفعات جازان وعسير .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 2 ساعتين

كالعادة ماتوضحون
أكثر من مره أسافر ياتتكنسل الرحلة أو يكون الطريق كله غبار ويادوب نمشي 😤

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