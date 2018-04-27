بالفيديو.. نسرين طافش: فخورة بعرق أبي السعودي

نورة الشهري (صدى):

كشفت الفنانة نسرين طافش ، عن عدد جنسياتها خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” أنت أونلاين ” .

وقالت نسرين خلال المقابلة ” أنا بحب كل الكون .. أكيد فخورة بانتمائي السوري والفلسطيني والجزائري وفخورة بعرق ماما المغربي ، وعرق بابا السعودي وكمان إليهم أعراق تانية .. أنا عبارة عن جامعة دول عربية متنقلة ” .

وتابعت نسرين ” وهذا الشئ خلى عندي حالة تسامح، ما أني متعصبة .. بمعني أن كل إنسان لازم يكون فخور بالبلد ياللي ينتميله ” .