أمطار النعيرية.. 12 حادثا و23 إصابة وانقطاع الكهرباء لـ15 ساعة

علي القحطاني(صدى):

استقبل مستشفى النعيرية العام، مصابي 12 حادثًا وقع بسبب العاصفة المطرية التي شهدتها المحافظة أمس الخميس.

أصيب 23 شخصاً، في 12 حادثاً متنوعاً، أمس الخميس، جراء العاصفة المطرية التي شهدتها محافظة النعيرية.

ونتج عن العاصفة المطرية، وقوع 3 حوادث مرورية، وكذلك 9 حوادث سقوط خيام وغرف متحركة ” كرفانات ” ، ما أسفر عن 23 إصابة استقبلتهم مستشفى النعيرية العام.

وقدَّم فريق المستشفى، الخدمات العلاجية إلى 9 حالات وغادرت المستشفى، فيما تم تنويم 14 حالة لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، انقطع التيارالكهربائي عن بعض القرى القريبة من المحافظة، لمدة أكثر من 15 ساعة، ما اضطر الأهالي إلى الخروج من المنازل هرباً من ارتفاع درجة الحرارة، مطالبين الشركة بوضع حد لهذا الأمر.