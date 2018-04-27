حاول إنقاذ زوجين من الموت فتوفي بنوبة قلبية

لندن(صدى):

لفظ رجل بريطاني ، أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بنوبة قلبية أثناء محاولته إنقاذ سيارة مرسيدس محتجزة على أحد الشواطئ البريطانية.

وكان رجل وامرأة قد احتجزا داخل السيارة العالقة في الطين على الشاطئ، بعد تحرك المد بسرعة أثناء عاصفة رعدية قوية.

وقد تم العثور على الزوجين في حالة يرثى لها داخل السيارة، واثناء محاولة إنقاذهما أٌصيب أحد أفراد فريق خفر السواحل بنوبة قلبية الأمر الذي دفع خفر السواحل للاتصال بفرق الإسعاف ، وحاول رجال الإسعاف إنقاذ حياة الرجل إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل .