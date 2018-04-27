سامي الجابر يتفوق على ماجد عبدالله في استفتاء ” آل الشيخ “

طلال الغامدي(صدى):

أجرى رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، استفتاءا يتعلق بأفضل من لعب في بطولة دوري المحترفين .

وأظهرت نتيجة الاستفتاء الذي استمر لمدى 5 أيام تقريبًا ، تفوق رئيس الهلال ، ولاعب الفريق والمنتخب الوطني سابقًا سامي الجابر على كل من ماجد عبدالله واللاعب محمد نور ، واللاعب عمر السومة .

وتمكن ” الجابر ” من حصد نسبة 43% من التصويت ، بينما حصل ” نور ” على المركز الثاني بنسبة 27% ، فيما احتل ” عبدالله ” المركز الثالث بنسبة بلغت 22% ، ليتذيل ” السومة ” القائمة بنسبة 7% فقط .