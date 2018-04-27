سامي الجابر يتفوق على ماجد عبدالله في استفتاء ” آل الشيخ “
أجرى رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، استفتاءا يتعلق بأفضل من لعب في بطولة دوري المحترفين .
وأظهرت نتيجة الاستفتاء الذي استمر لمدى 5 أيام تقريبًا ، تفوق رئيس الهلال ، ولاعب الفريق والمنتخب الوطني سابقًا سامي الجابر على كل من ماجد عبدالله واللاعب محمد نور ، واللاعب عمر السومة .
وتمكن ” الجابر ” من حصد نسبة 43% من التصويت ، بينما حصل ” نور ” على المركز الثاني بنسبة 27% ، فيما احتل ” عبدالله ” المركز الثالث بنسبة بلغت 22% ، ليتذيل ” السومة ” القائمة بنسبة 7% فقط .
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1344 ] نشر منذ 58 دقيقة
ويوقولوا شعبية النصر والاهلي الاكثر
ياعمي طيير انت وهو شعبيه الهلال طاغيه واكتساح غير طبيعي خلونا نكون واقعيين
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 15 دقيقة
مافيها مقارنة شعبية الهلال اكثر
والاستفتاء السابق الي فاز فيه النصر
كان تكتيك من جمهور الهلال
عشان يضعون جماهير النصر واعلامهم في مأزق
بعد مااعترفوا بالااستفتاء
الحين وضعهم مزري راح صياح شراء اصوات
وكلامهم الفاضي