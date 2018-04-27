” الفيفا ” تفاضل بين 3 شعارات لحافلة الأخضر في المونديال

نواف السالم(صدى):

تسعى إدارة المنتخب الوطني ، في الوقت الراهن لاختيار الشعار الأفضل بين 3 مقترحات ، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ، لتزيين حافلات المنتخبات المشاركة في كأس العالم بروسيا .

ونشر ” الفيفا ” عبر موقعه الرسمي على ” تويتر ” ، استفتاء لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة ، حيث لكل منتخب 3 شعارات يتم اختيار أحدها ووضعها على الحافلة ، وفقًا لنتيجة التصويت .

ضمت شعارات الأخضر 3 اختيارات تتمثل في ” فرسان الصحراء ” و ” الصقور الخضر .. قدها وقدود ” ، و ” معاكم يا صقورنا الخضر ” .