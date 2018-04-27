الاتحاد في طريقه للتفاوض مع الأهلي بشأن ” هوساوي “

ماجد محمد(صدى):

أفادت مصادر إعلامية ، أن نادي الاتحاد يسعى في الوقت الراهن ، للدخول في مفاوضات جادة ، لضم مدافع الأهلي ، معتز هوساوي ، بعدما بدأ في دخول الفترة الحرة من عقده مع إدارة الراقي .

وأشارت المصادر ذاتها ، إلى أن إدارة العميد قدمت عرضًا مغريًا لضم ” هوساوي ” إلى صفوف الفريق ، خاصةً بعد حصوله على جائزة أفضل قلب دفاع في حفل جوائز الموسم الرياضي الماضي ، مضيفة أن العرض الاتحادي بلغت قيمته حوالي 7 ملايين للموسم الواحد .