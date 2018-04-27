مشاهد من ملعب الجوهرة قبل انطلاق ” رويال رامبل ” وتوافد جماهيري ضخم

نواف السالم(صدى):

توافدت الجماهير بشكل كبير، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، لحضور أعظم رويال رامبال، سيقام على ملعب الجوهرة المشعة في تمام السابعة مساء اليوم.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة، صوراً لآخر استعدادات الملعب لاستضافة الحدث العالمي الكبير، والمقرر أن يشارك فيه 50 مصارعاً.

يشار إلى أن مباريات رويال رامبل، تقام بطريقة مختلفة بحيث تتم إحدى جولاتها بمشاركة 20 مصارعاً من المصنفين، فيدخل كل دقيقة مصارع حتى ينتهي العدد، ومن ثم يفوز من يبقى في الحلبة حتى النهاية.