” الخطوط السعودية للشحن ” تنقل حلبة أبطال المصارعة الحرة من أمريكا إلى جدة

سعيد العجل(صدى):

تمكنت شركة الخطوط السعودية للشحن في الأيام الماضية من نقل 109 أطنان من المعدات والأجهزة والقطع المستخدمة في عروض المصارعة الحرة وهو الحدث العالمي الذي تنتظره مدينة جدة في السابع والعشرين من شهر ابريل الجاري بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة

وخصصت الشركة طائرة من طراز بوينغ 747 لنقل كميات كبيرة من القطع والاجهزة والمعدات بما في ذلك حلبة المصارعة وأنظمة الصوت وقطع الأضواء الخاصة بالبطولة التي يشارك فيها أكثر من 50 نجماً من نجوم WWE.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن الأستاذ عمر بن طلال حريري ، سعداء بأن نساهم في مثل هذا الحدث العالمي نظرا للقدرات اللوجستية الكبيرة التي نمتلكها في التعامل مع مختلف الشحنات حول العالم مشيراً إلى أن جميع القطع والمعدات وصلت في الموعد المحدد من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار جون كيندي الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة بتاريخ 9 أبريل 2018م.

وأكد حريري أن السعودية للشحن تفخر كونها ساهمت كثيراً في العديد المناسبات والمهرجانات الوطنية من بينها مهرجان الجنادرية من خلال خدماتها المقدمة وقدراتها على مستوى الشحن والإمداد عبر اسطولها الذي يضم طرازات مختلفة من الطائرات.