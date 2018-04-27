بالصور.. تعطل صرافات أضم يثير أستياء المواطنين

حامد العمري(صدى):

شهدت اجازة نهاية الأسبوع معاناة عدد كبير من المواطنين والمقيمين مع أجهزة الصرافات الآلية التي توقف الكثير منها عن العمل بمحافظة أضم ، وذلك بسبب الضغط الذي شهدته، حيث واكبت فترة نزول رواتب موظفي الدولة وبدء إجازة نهاية الأسبوع ، وحاجة نسبة كبيرة للتسوق والاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك ، وكذلك الترفيه عن ذويهم في الفترة التي تسبق الاختبارات إضافة لشراء الاحتياجات اليومية الضرورية.

وبين ” لصدى ” عدد من المواطنين أنهم وقعوا في إشكالية عطل الأجهزة ، وعدم توفر الأموال في الأجهزة الأخرى ، حيث نقف أحيانا في صفوف السيارات ننتظر أدوارنا ثم نصل ونجد الجهاز معطلا أو لا يوجد به أموال، وفي أغلب الأحيان إما أن ننتظر إصلاح العطل ، أو الذهاب إلى البحث عن صرافات أخرى تقع خارج المحافظة بما لا يقل عن ٥٠ ك تقريبا .

وطالب مواطنون مؤسسة النقد بحل هذه المشكلة التي تعطل مصالح الناس وتوقعهم في حرج مع عائلاتهم والتزاماتهم ، وتظهر بشكل جلي مع فترة نزول رواتب موظفي الدولة.

فيما طالب آخرون بافتتاح بنوك أخرى ، فليس من المعقول أن تكون محافظة أضم باتساع رقعتها وكثافتها السكانية ، وليس بها سوى بنك وحيد فقط ، وكذلك زيادة أجهزة الصرف الآلي ، التي تتكرر أعطالها أو خلوها من النقود وذلك بشكل مستمر.