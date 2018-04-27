القائد صالح العُمري يحصد جائرة ” إتقان الرائد ” للتميز بالرياض

سعيد العجل(صدى):

حصل الأستاذ/صالح بن ناصر بن صالح العُمري قائد ثانوية رياض التربية الحديثة الأهلية بمدينة الرياض على جائزة (إتقان الرائد ) للتميز في نسختها السادسة لقادة المدارس المتميزين .

وقد تم تكريمه في الحفل المقام بهذه المناسبة من لدن مدير عام التعليم،وبحضور عدد من المسؤولين والمشرفين والقادة من رجالات التربية والتعليم.

وقال الأستاذ/صالح العُمري أنني أحمد لله الذي أكرمني ووفقني للفوز بهذه الجائزة وهي محصلة نتاج عمل موسم دراسي كامل.

شاكراً لفريق العمل من الزملاء في ثانوية عرقة الذين تشرفت بالعمل معهم العام الماضي ، فهم أساس النجاح الذي حصل بعد توفيق الله فلا أحد يستطيع العمل لوحده ولاالفوز لوحده بل الفوز والنجاح عمل تكاملي مرتكز على عوامل عدة أهمها وجود الكوادر المؤهلة.

وبالنسبة لهذه الجائزة ( إتقان الرائد ) فتعتبر من الجوائز والمسابقات المهنية المهمة ذات المعايير الاحترافية العالية وهي أحد عوامل التحفيز لزيادة جودة العمل، وبالتالي تحقيق الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في الميدان التعليمي.

وتقدم العُمري بالشكر الجزيل للقائمين على هذه الجائزة في مكتب التعليم بالرائد من مدير ومساعدين ومشرفين لحرصهم على تطوير العمل وتجويده،وتوفير جو تنافسي يعود بالنفع على الميدان.

جدير بالذكر أن هذه الجائزة تنظم سنويا للمتميزين من القادة والمرشدين ورواد النشاط والمعلمين التابعين لمدارس المكتب والبالغ عددها حوالي ١٢٠ مدرسة ويستطيع كل القادة والوكلاء التابعين لمدارس المكتب المشاركة فيها يتم الترشيح لها بعد استكمال المرشح لأربعة مجالات وهي التخطيط والقيادة ومهارة الاتصال والبيئة المدرسية وكل مجال يحتوي على العديد من المعايير والمؤشرات (الموثقة والمعتمدة بالمدرسة).

وقد استكمل الأستاذ/صالح العُمري الذي يعد أحد الكفاءات الوطنية المؤهلة علميا وعمليا جميع المجالات والمعايير حيث قدم ملفاً متكاملاً يحتوي على قرابة ٢٥٠ شاهدا موثقا بالصور والتقارير الرسمية،ونال على إثرها جائزة التميز بعد تحكيمها من جميع المشرفين المحكمين في اللجنة .