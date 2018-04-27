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بالفيديو.. داليا مبارك: بتوحم على جريش

بالفيديو.. داليا مبارك: بتوحم على جريش
أماني الغامدي(صدى):

تحدثت الفنانة السعودية داليا مبارك ، عقب ظهورها لأول مرة في مقابلة تليفزيونية بعد حملها ، وبرفقتها زوجها الأمريكي ، عن حملها وبداية معرفتها به .

وقالت داليا خلال المقابلة ، ” المشكلة إن وحمي غريب .. بتوحم على جريش ” .

وتابعت داليا مبارك ” كل اللي حواليا عرفوا أني حامل .. زوجي وماما وصحباتي يقولولي أنتي حامل وأنا اقول لا لو حامل راح أعرف ” ، وقاطعها زوجها قائلاً ” مزاجها تغير واصبحت صعبة المراس ، مٌشيرا إلى أنه يتمني أن يكون البيبي سليم ، وأن يكون صبي ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 36 دقيقة

اذا جالكم ولد سميه هكًي وهذا اسم مودرن عند ذوي تكرنه وراح نقولك يا أم الهكي

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