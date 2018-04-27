بالفيديو.. داليا مبارك: بتوحم على جريش

أماني الغامدي(صدى):

تحدثت الفنانة السعودية داليا مبارك ، عقب ظهورها لأول مرة في مقابلة تليفزيونية بعد حملها ، وبرفقتها زوجها الأمريكي ، عن حملها وبداية معرفتها به .

وقالت داليا خلال المقابلة ، ” المشكلة إن وحمي غريب .. بتوحم على جريش ” .

وتابعت داليا مبارك ” كل اللي حواليا عرفوا أني حامل .. زوجي وماما وصحباتي يقولولي أنتي حامل وأنا اقول لا لو حامل راح أعرف ” ، وقاطعها زوجها قائلاً ” مزاجها تغير واصبحت صعبة المراس ، مٌشيرا إلى أنه يتمني أن يكون البيبي سليم ، وأن يكون صبي ” .