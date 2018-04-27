6 نصائح للتخلص من رائحة الطعام في الثلاجة

نورة الشهري (صدى):

كشفت أخصائية تغذية ، عن مجموعة من الوسائل، تساعد على التخلص من روائح الطعام الكريهة في الثلاجة:

1- تنظيف الثلاجة:

تبدو الخطوة الأولى هي الأكثر صعوبة، ولكنها ضرورية، اذهب إلى ثلاجتك وتخلص من أي شيء يمكن أن يكون فاسدًا، أو أي شيء لن تأكله في الأيام القليلة القادمة.

2- التنظيف الطبيعي:

بغض النظر عن المكونات المدرجة في محلول التنظيف، فإنه من الصعب استخدام المواد الكيميائية بالقرب من طعامك ، ولحسن الحظ، هناك حلول تنظيف طبيعية يمكن صنعها بسهولة باستخدام المكونات المنزلية. من الآمن تنظيف جميع الأسطح بنصف كوب من صودا الخبز المذابة في حوض ماء دافئ، أو مزيج من الخل الأبيض مع الماء.

3- مزيلات الروائح:

من المعروف أن بإمكانك الحفاظ على علبة مفتوحة من صودا الخبيز في الثلاجة لمنع الروائح، ولكن هل تعلم أنه يمكنك نشر صودا الخبز على صينية لامتصاص أي روائح تبقى بعد التنظيف؟ تساعد مساحة السطح الأكبر على التخلص من الروائح بسرعة فقط تأكد من التخلص من صودا الخبز عند الانتهاء. يمكنك أيضًا مزج نصف كوب من صودا الخبيز مع ملعقة كبيرة من الفانيلا لمعالجة الروائح الأكثر إزعاجا.

4- الأطعمة الطازجة:

لا تدع الفواكه والخضراوات في درج الثلاجة إذا كنت ستنساها لفترة طويلة، بل احتفظ بها على الرف العلوي حتى تراها في كل مرة تفتح فيها الباب، وبهذه الطريقة ستكون أكثر قدرة على تمييزها عندما تتعرض للتلف أو التعفن.

5- حاويات محكمة الإغلاق:

لا تخزن البيتزا أو بقايا الطعام في حاويات الورق المقوى، ولا تقم بتغليف بقايا الشطائر في منديل، ولا تترك أوعية من بقايا الطعام مفتوحة على الرف، بل احرص على تخزين كل شيء في حاويات محكمة الإغلاق، وهذا لا يساعد فقط على بقاء بقايا الطعام صالحة لفترة زمنية أطول، ولكنه يحافظ على روائحها من الاختلاط.

6- عبوات الأطعمة:

ضع علامات على عبوات الطعام، تشير إلى تاريخ شرائها وتخزينها، وبذلك تستطيع معرفة الوقت الذي يمكن أن تبقى خلاله صالحة للاستهلاك.