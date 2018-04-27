الصندوق العقاري يوجه رسالة هامة لمن انقضت مهلة استفادتهم من المنتجات المقدمة

عادل الحربي(صدى):

حرص صندوق التنمية العقارية، على توجيه رسالة هامة إلى كل من انقضت المهلة الممنوحة لهم للاستفادة من المنتجات التي يقدمونها .

وأشار الصندوق، إلى أنه في حال انتهت المدة ولم يستفد الشخص من المنتج المرشح له، فيسقط استحقاقه فيه .

وأوضح أن كل من يسقط استحقاقه، يمكنه التقديم من خلال البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان، والتي تتمثل في ” مشروع سكني ” والعديد من المشاريع الأخرى .

يذكر أن الصندوق العقاري، يمنح المستفيد مهلة عامين من تاريخ صدور اسمه، للاستفادة من التمويل المدعوم، بينما تصبح مهلة من صدرت لهم الموافقة قبل العام الهجري 1438 سارية إلى شوال من العام الهجري الجاري .