انطلاق ” تويوتا كورولا سيدان ” الهجينة في الصين

بكين(صدى):

كشفت تويوتا عن طرازين جديدين في معرض بكين للسيارات من السيارات الهجينة.

وأول الطرازات كورولا التي لاتزال مثل الموديل الأقدم ولكن ليس كموديل 2019 الهاتشباك, كما ستطرح نسخة أخرى مخصصة للصين هي ليفين السيدان وكلاهما سيأتي بنظام دفع بلوج ان هجين يسمح للسيارة بالتنقل مسافة 50 كم على الوضعية الكهربائية.

وكلا الطرازين سيأتي بمحرك 1.8 لتر ، وستبدأ تويوتا انتاج كورولا وليفين وكلاهما هجين في 2019 في الصين مما سيجعلهما أول السيارات الهجينة التي تنتج خارج اليابان. والتغييرات في التصميم تشمل عجلات جديدة ونظام شحن وشعارات خاصة وشريط بعلامة السيارة على الجزء الأمامي.

وقد باعت كورولا وليفين الهجينين في العام الماضي 140 ألف نسخة في الصين, مما يجعل مبيعات الشركة الكهربائية هناك 350 ألف نسخة. وتعمل تويوتا على توفير موردين محليين في الصين لتصنيع الأجزاء الضرورية في السيارة والمصنع الجديد يستعد لانتاج 220 ألف بطارية في 2020.