بالفيديو.. طفل يهزم المصارع ” بيغ أي ” في ” لوي الزراع ” بجدة

طلال الغامدي(صدى):

ظهر بيغ أي أحد أشهر مصارعي الـ wwe ، وهو يتنافس مع أحد الأطفال؛ فور وصوله إلى جدة استعدادًا لأعظم رويال رامبل.

وأبرز الفيديو دخول طفل في منافسة ” لوي الذراع ” مع الضخم ” بيغ أي “؛ الذي تظاهر أنه غير قادر على لوي ذراع الطفل ليجعله يفوز ويشعر بالانتصار في لفتة طريفة.

يجدر الإشارة إلى وصولنجوم WWE، اليوم الجمعة، مطار مدينة جدة؛ للمشاركة في عرض أعظم رويال رامبل الذي سيشارك به 50 نجما، ويقام في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، اليوم الجمعة.