  • الجمعة 27

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. الأمن يطيح بأحد مروجي المخدرات بالطائف
  • نشر : منذ 54 دقيقة
  • 1٬351
  • 2
  • حوادث

الأمن يطيح بأحد مروجي المخدرات بالطائف

الأمن يطيح بأحد مروجي المخدرات بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة الطائف، من الإطاحة بأحد مروجي المخدرات، والذي كان يخطط لاستهداف طلاب المدارس أثناء الاختبارات.

وبتفتيش المتهم، تم العثور على كيس يحتوي على 234 حبة كبتاجون مخدر، وبتفتيش المركبة عُثر على عدد ثمانية آلاف حبة كبتاجون، بالإضافة لقطعة حشيش مخدر تزن حوالي 9 جرامات، كما تم العثور على مبلغ مالي يزيد عن 150 ألف ريال.

من الجدير بالذكر، أنه تم التحفظ على الشخص المقبوض عليه، والمركبة وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات بالطائف؛ لاتخاذ اللازم حياله.


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يعطيهم العافيه ويقويهم علي هادول

[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 33 دقيقة

الله يحميهم لابد حقيقه القضاء عليهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *