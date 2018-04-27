الأمن يطيح بأحد مروجي المخدرات بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة الطائف، من الإطاحة بأحد مروجي المخدرات، والذي كان يخطط لاستهداف طلاب المدارس أثناء الاختبارات.

وبتفتيش المتهم، تم العثور على كيس يحتوي على 234 حبة كبتاجون مخدر، وبتفتيش المركبة عُثر على عدد ثمانية آلاف حبة كبتاجون، بالإضافة لقطعة حشيش مخدر تزن حوالي 9 جرامات، كما تم العثور على مبلغ مالي يزيد عن 150 ألف ريال.

من الجدير بالذكر، أنه تم التحفظ على الشخص المقبوض عليه، والمركبة وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات بالطائف؛ لاتخاذ اللازم حياله.