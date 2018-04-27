” السديري ” يطمئن على الحالة الصحية لمدير إدارة المساجد والدعوة بعفيف

سعيد العجل(صدى):

أطمأن معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري على الحالة الصحية لسعادة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف الأستاذ منيف بن نوار الدلبحي، عقب خروجه من المستشفى بعد الحادث المروري الذي تعرض له أثناء خروجه من العمل الرسمي يوم أمس الخميس وأدى إلى انقلاب مركبته على طريق عفيف البجادية السريع.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معاليه اليوم للاطمئنان على صحته سائلاً الله أن يجمع له بين الأجر والعافية، وأن يمتعه بالصحة والعافية.

من جانبه، عبّر منيف الدلبحي عن شكره وتقديره لمعالي نائب الوزير قائلاً: تشرفت باتصال معاليه وسؤاله عن صحتي وهذا ليس مستغربا على معاليه الذي يبادر زملائه وأبنائه منسوبي الشؤون الإسلامية بمختلف مناطق المملكة شعوراً بشعور ويقف معهم في أفراحهم وأتراحهم فهو معروف بالأيادي البيضاء والسبق إلى الخير وتفقد أحوال إخوانه من منسوبي الوزارة فجزاه الله خيرا وبارك في جهوده.

كما شكر ” الدلبحي ” فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الناصر على اهتمامه ومتابعته للحالة الصحية فور وقوع الحادث، سائلاً الله له دوام التوفيق والسداد.

وكان مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بعفيف قد تعرض لحادث مروري يوم أمس الخميس أثناء خروجه من العمل على طريق عفيف البجادية السريع أدخل على أثره للمستشفى وتلقى العلاج وغادر المستشفى اليوم الجمعة بعد إنهاء كافة الفحوصات وتلقي العلاج.