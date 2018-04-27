رسميا.. إنييستا يغادر البرسا: من الصعب قول وداعا

نواف السالم(صدى):

كشف نجم البرسا أندريس إنييستا، اليوم الجمعة، عن رحيله عن صفوف برشلونة بشكل رسمي.

وقال إنييستا في مؤتمر صحفي إنه سينتقل إلى نادي ليفات الصيني، موضحًا: ” لقد اتخذت قرار رحيلي بعد تفكير عميق، بعد 22 عامًا أعتقد أنه حان الوقت، برشلونة هو أفضل فريق في العالم وأرى أن وقتي هنا انتهى وأنه ليس بإمكاني تقديم ما يتطلبه “.

وتابع: ” دائمًا أردت أن أكون ملائمًا للفريق وأقدم الإضافة، إنه يوم حزين بالنسبة لي، من الصعب أن تقول وداعًا للفريق الذي ترعرعت فيه، وأريد أن أتجنب أي حالة مزعجة مع النادي لذلك قررت الرحيل “.