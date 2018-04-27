بالفيديو.. معلمة تغلق فم طفل بلاصق وتمنعه من تناول الطعام

واشنطن(صدى):

تجردت معلمة أمريكية من الرحمة وأقدمت على غلق فم طفل في الخامسة من عمره ، بلاصق ومنعته من تناول طعامه .

وقع الحادث في مدرسة هايفيو الابتدائية في ديربورن بولاية ميشيجان الأمريكية، وادعى الطفل ” عبدول ” أن المعلمة أغلقت فمه باللاصق ورمت طعامه في سلة القمامة وأهانته أمام الجميع قبل أن ترشيه بسوار حتى لا يخبر والديه.

وقالت والدة الطفل في تصريحات إعلامية : إنها حزينة ومصدومة من الحادث، حيث تعتبر المدرسة منزله الثاني كما أنه مصاب بالربو، وتوعدت بمقاضاة المعلمة.

ومن جانبها تحقق الشرطة الأمريكية حاليا في الحادث، في حين قامت المدرسة بطرد المعلمة، حيث أكدت أنها لا توافق أو تقبل هذا النوع من السلوك، وتعمل على ضمان سلامة جميع الأطفال وحمايتهم.