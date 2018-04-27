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177 رجلا وإمرأة يعتنقوا الإسلام خلال شهر رجب

177 رجلا وإمرأة يعتنقوا الإسلام خلال شهر رجب
سعيد العجل(صدى):

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات شمال الرياض، اليوم الجمعة، عن عدد المعتنقين للإسلام خلال شهر رجب 1439هـ.

وقال المكتب عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ثمار عطائكم.. 177 رجلا وامرأة اعتنقوا الإسلام ولله الحمد جزى الله من ساهم في هدايتهم خير الجزاء ” .
ونشر الحساب إنفوجرافيك بإنجازات الشهر كالتالي:


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله اللهم اهدي الجميع

[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 1 ساعة

لا اله الا الله محمد رسول الله

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