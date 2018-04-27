177 رجلا وإمرأة يعتنقوا الإسلام خلال شهر رجب

سعيد العجل(صدى):

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات شمال الرياض، اليوم الجمعة، عن عدد المعتنقين للإسلام خلال شهر رجب 1439هـ.

وقال المكتب عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ثمار عطائكم.. 177 رجلا وامرأة اعتنقوا الإسلام ولله الحمد جزى الله من ساهم في هدايتهم خير الجزاء ” .

ونشر الحساب إنفوجرافيك بإنجازات الشهر كالتالي:

