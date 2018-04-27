177 رجلا وإمرأة يعتنقوا الإسلام خلال شهر رجب
أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات شمال الرياض، اليوم الجمعة، عن عدد المعتنقين للإسلام خلال شهر رجب 1439هـ.
وقال المكتب عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ثمار عطائكم.. 177 رجلا وامرأة اعتنقوا الإسلام ولله الحمد جزى الله من ساهم في هدايتهم خير الجزاء ” .
ونشر الحساب إنفوجرافيك بإنجازات الشهر كالتالي:
طلال[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله اللهم اهدي الجميع
عمار[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 1 ساعة
لا اله الا الله محمد رسول الله