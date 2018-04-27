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شقيقة زعيم كوريا الشمالية: من الضروري التعجيل بتوحيد الكوريتين

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: من الضروري التعجيل بتوحيد الكوريتين
بيونجيانج(صدى):

قالت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، خلال جلوسها على مائدة المفاوضات بين وفدي الشطرين الشمالي والجنوبي: ” من الضروري التعجيل بتوحيد الكوريتين ” .

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين في المفاوضات، استقبلوا ما قالته شقيقة زعيم كوريا الشمالية باستحسان وقبول.

وجاء ذلك على خلفية، عبور ” كيم جونج ” الحدود العكسرية التي قسمت شبه الجزيرة الكورية إلى بلدين، منذ نهاية الحرب الكورية قبل 65 عامًا.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 1 ساعة

مايفرقون عن بعض في شئ

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