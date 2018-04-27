ضربة إعلامية قوية تجتاح تنظيم داعش الإرهابي

واشنطن(صدى):

وجهت الشرطتين الأمريكية والأوروبية ضربة إعلامية قوية لتنظيم داعش الإرهابي، بعد الهزائم المتتالية له في العراق وسوريا.

وأوضحت وكالة الشرطة الأوروبية ” يوروبول ” ، اليوم الجمعة، أن الشرطتين الأوروبية والأمريكية نجحتا في شل وكالات دعائية تابعة لتنظيم داعش.

وكان دعا المشاركون في مؤتمر أمني دولي عقد في باريس، أمس الخميس، لمكافحة تنظيمي داعش والقاعدة، إلى تبادل المعلومات بشكل أفضل بين أجهزة الاستخبارات والأمن والمؤسسات المالية وصناعة التكنولوجيا.