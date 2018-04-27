حساب المواطن يوضح تبعية الأبناء في الأسر المطلقة

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، عن تبعية أبناء الأسر المطلقة في التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم.

وأوضح البرنامج على ” تويتر “أنه في حال طلاق الأسرة يتم تسجيل الأبناء كتابعين للأم في البرنامج في حالة توافر لديها إحدى المستندات التالية ” صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان “.

وجاء تفسير البرنامج ردًا على سؤال إحدى المواطنات لخدمة العملاء في حساب المواطن، قائله ” إذا كانت الأم مطلقة ولديها أطفال بحضانتها وسجلتهم تابعين لها في حساب المواطن فهل يستطيع الأب تسجيلهم تابعين له أو يغير وضعهم مع العلم أن الأطفال بحضانة الأم وليس الأب “.