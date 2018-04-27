‎الصحة تحتفل باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

سعيد العجل(صدى):

تحتفل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العمل باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية غدا السبت والأحد في قاعة الملك فيصل بفندق الانتر كونتننتال الرياض.



‎وأوضحت الدكتورة تماضر بنت سعيد كردي مدير عام الإدارة العامه لصحة البيئة والصحة المهنية ان مشاركة الوزارة ممثلة في إدارة الصحة المهنية بالإدارة العامه لصحة البيئة والصحة المهنية بالوكاله المساعدة للصحة الوقائية بورقة عمل علميه بعنوان (السلامة المهنيه في المرافق الصحيه) وجناح خاص في المعرض المصاحب للملتقى .



‎وابانت كردي ان اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يعتبر حملة دولية سنوية لتعزيز بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة تهدف إلى تعزيز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي من خلال زيادة الوعي والتركيز الدولي على حجم المشكلة وكيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل وان منظمة العمل الدولية تحتفل به منذ عام (2003 م) .

‎وأكدت كردي ان إدارة الصحة المهنية تسعى الى رفع التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية في المرافق الصحية من خلال توفير بيئة عمل امنه وصحية واعداد ملف صحي لكل عامل لضمان الحفاظ على صحة وسلامة العاملين لانفاذ اهداف المملكة وتحقيق رؤية (2030) حسب توجيهات حكومتنا الرشيدة – يحفطها الله ـ ‎موجهة شكرها لما تجده الإدارة العامه لصحة البيئة والصحة المهنية من دعم لا محدود من قبل معالي وزير الصحة ومعالي نائبيه ووكيل الوزارة للصحة العامه ووكيل الوزراة المساعد للصحة الوقائية للعاملين في الادارة عامه ولادارة الصحة المهنية خاصة .



‎ومن جانبة أوضح الدكتور مساعد بن عالي المالكي مدير إدارة الصحة المهنية أن الورقة العلمية لوزارة الصحة المشارك بها في الملتقى الوطني الخاص باليوم العالمي للسلامه والصحة المهنية تحمل عنوان ( السلامه المهنية في المرافق الصحية) وتتناول بيان أهمية إجراءات السلامه والصحة المهنية في الحد من خطورة مخاطر بيئة العمل في المرافق الصحية وسيتم عرض في جناح الوزارة المشارك في المعرض المصاحب للملتقى أجهزة الاصحاح المهني بالمرافق الصحية وتتضمن أجهزة الحماية من الاشعاع والوقاية من الأمراض والنفايات الطبية بالإضافة الى أجهزة وأنظمة الأمن والسلامه في المنشات الصحية.