بالفيديو.. ابتكار طريقة طريفة من مواطن لحماية مزرعته

عبدالرحمن المالكي (صدى):

” الحاجة أم الاختراع ” هذي المقولة تنطبق تماما على أحد المواطنين جنوبي محافظة الطائف 160 كم تقريبا.

وفي تفاصيل ” صدى ” أن المواطن : محمد عبدالله عيضه المالكي من مركز القريع بني مالك جنوبي الطائف 160 كم، حاول أن يجد طريقة لحماية مزرعته من ” الطير، والقردة، والنيص ” ؛ فعمد إلى فطرته وبساطته في تجميع بعض الأدوات؛ مخرجا منها صوتا أشبه بصوت ” الزير ” – الرقصة المشهورة في جنوب المملكة -.

فيما أشار أن الطير مسموح لها بالأكل نصف ساعة بعد الفجر ومثلها قبل المغرب ورزقها على الله.

وقد وجد مقطع الفيديو رواجا واسعا لدى المهتمين بالبيئة كونه جمع بين البساطة والابتعاد عن قتل الطيور والحيوانات.

