جاجوار XJ50 تحتفل بخمسين عام على بدء انتاج XJ

متابعات(صدى):

اعتمدت الشركة العالمية للسيارات جاجوار على عدد من الموديلات السيدان بداية من 240 الي 340 الي S-Type و420 ، ولكن مع مرور السنوات تم استبدال هذه الموديلات بموديلات XJ بمحركات 6 و12 أسطوانة وحتى الآن لم تتغير السيارة السيدان الفاخرة الكبيرة لاستخدام محركات رباعية الاسطوانات.

ولتكريم ذكرى مرور 50 عام على انتاج XJ ، قررت الشركة تقديم نسخة خاصة من موديلات XJ50 تكون محدودة الانتاج وستتوفر بدفع خلفي وكلي ومحركين V6 وV8 بشاحن فائق والموديل الاحتفالي يتوفر حصرياً بقاعدة عجلات ممتدة وعجلات ألومنيوم سوداء لامعة قياس 20 بوصة.

وتقدم السيارة الخاصة بضمان 5 سنوات أو 60 ألف ميل وتتراوح قوة السيارة بين 340 و470 حصان مع 4 ألوان خارجية متاحة ، كما يوجد في الداخل فرش جلدي مرن للمقاعد بشعارات XJ50 على مساند الرأس ومسند الذراع الأوسط.

وتكرم السيارة الأناقة والجانب الرياضي في XJ وستبدأ مبيعات السيارة الخاصة في أسواق مختارة حول العالم كموديل 2019 ولكن في العام المقبل فان XJ الجديدة كلياً ستبدأ مبيعاتها بصورة رسمية ولكن كسيارة كهربائية.