تأهل المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة لكرة السلة لبطولة الأسياد بجاكرتا

سعيد العجل(صدى):

تأهل المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة إلى بطولة الأسياد في إندونيسيا بعد حصوله على المركز الثاني لبطولة ألعاب غرب آسيا الثانية لكرة السلة على الكراسي المتحركة بعد خسارته في المباراة النهائية والتي أقيمت يوم أمس في المدينة الرياضية في العاصمة الاردنية عمّان.

حيث حقق لاعبا المنتخب السعودي عبدالرحمن الشعلان وعصام بعيطي على جائزة أفضل لاعبين في البطولة.

شهدت المباراة تفاعلا وتواجد من أعضاء السفارة السعودية في عمان والملحقية الثقافية السعودية بعد أن وجه سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود دعوة للجمهور السعودي المتواجد في عمّان لمؤازرة المنتخب السعودي، سواء الطلبة الدراسين في الجامعات الأردنية أو المتواجدين على الأراضي الأردنية.

وشهدت المباراة حضورا من الأطفال السعوديين في مدراس ذوي الاحتياجات الخاصة والذين شكلوا دعما وتأييدا لمنتخبهم أثناء مباراته النهائية مع شقيقه المنتخب العراقي.

