” التعليم ” تناشد الإدارات بعدم الموافقة على هذا الأمر

عادل الحربي(صدى):

ناشدت وزارة التعليم، جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات المختلفة في المملكة، بعدم الموافقة على مشاركة الطلاب والطالبات في الفعاليات والمسابقات الدولية دون الرجوع لها.

وأوضحت الوزارة، أنه لابد من اعتماد المشاركة منها، بصفتها الجهة المخولة من المقام السامي الذي وافق على تولي وزارة التعليم الموافقة المباشرة على الاشتراك في المسابقات العلمية الدولية.

ومن جانبه، خاطب الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، جميع مديري التعليم إلى التقيد بما ورد من تعاميم بهذا الشأن، داعيًا إياهم بعدم الموافقة على أي مشاركة دولية دون الرجوع للوزارة، والحصول على الموافقة منها.

جاء ذلك بعد أن تلقى عدد من شباب وشابات المملكة، دعوات للمشاركة في برامج تدريبية ومسابقات خارج المملكة، لم تعلن عنها الجهات الرسمية، الأمر الذي أتى مخالفًا للأنظمة والتعليمات التي حددتها الوزارة.