بالصور.. انطلاق ” أودي Q5L ” رسميا في معرض بكين بقاعدة عجلات أطول

بكين(صدى):

قدمت شركة السيارات العالمية ، أودي ، لعملائها نسخة مخصصة للسوق الصيني فقط وستصنع في الصين وهي نسخة Q5L التي تعتبر بقاعدة عجلات أطول ، وأبعاد الموديل الجديدة كبيرة بما يكفي لتأمين نجاحها في السوق الصيني الذي يفضل السيارات ذات المساحات الداخلية الأكبر.

ويبلغ طول السيارة 4.77 متر بزيادة 88 مم مقارنة بالموديل السابق ، وللركاب في الخلف يزيد الطول 110 مم للأقدام والركب وتزيد مساحة التخزين في الحقيبة الخلفية لتكون بين 550 و1550 لتر.

وستعرض السيارة بمحرك بنزين TFSI سعة 2 لتر بقوة 190 حصان وهناك نسخة أخرى بقوة 252 حصان وتتسارع الأولى في 8.6 ثانية والثانية 6.7 ثانية.

وستتوفر السيارة في 5 مستويات تجهيز مجهزة بنظام دفع كلي كواترو قياسي وهي Vogue , Lifestyle , Design , Sport و Sport plus.. وبغض النظر عن النسخة المختارة فستتوفر بنظم امان قياسية وفتحة سقف بانورامية.

وستصنع السيارة في الصين بجانب نسخة السيارة العادية ويتوقع بدء مبيعات سيارة أودي الجديدة في الصيف بسعر لم يعلن بعد.