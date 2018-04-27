عادات ضارة تمنع نمو أظافرك

أماني الغامدي(صدى):

قالت أخصائية تجميل وموضة ، أنه لا يمكن لجمال المرأة الخارجي أن يكتمل دون يدين ناعمتين .

وفي هذا الصدد كشفت عن طرق للعناية باليدين ، ترتبط بعدد من العادات السيئة التي تقوم بها المرأة تمنع نمو الأظافر .

بدّ من التخلي عن هذه العادات:

تناول نظام غذائي غير متوازن:

إن تناول النظام الغذائي المشبع بالدّهون وغير المتوازن من ناحية الفيتامينات والمعادن، يؤثر سلباً ليس فقط على صحة الجسم والجلد والشعر بل أيضاً على صحة الأظافر التي تصبح سهلة التكسّر.

اختيار مستحضرات أظافر غنية بالمواد الكيميائية:

لا تختاري مستحضرات الأظافر من دون التمعن جيداً في تركيباتها. لذلك، لا بدّ من الاستعانة بتركيبات الطّلاء المغذية قبل وضع اللون. هذا عدا عن أنه عليك أن تستعيني بمزيل طلاء يحتوي على نسبة قليلة من المواد الكيميائية.

جفاف الجلد الذي يحيط الأظافر:

إن كنت من صاحبات البشرة الجافة، ولا ترطّبين يديك يومياً لاسيما في فصل الشتاء، عليك أن تعلمي جيداً أنك تتسببين في تكسّر أظافرك، لأن الجلد الجاف الذي يحيط الاظافر يمنع وصول الغذاء الكافي إلى أطراف الأصابع وبالتالي يؤثر سلباً على نمو الأظافر.

استخدام منتجات التنظيف بكثرة:

إن منتجات التنظيف غنية ومشبعة بالمواد الكيميائية. لذا، إن استعمالها يومياً من دون حماية يديك، يؤدي إلى تكسير الأظافر ومنعها من النمو بشكل سليم. لذلك عليك ارتداء القفازات دائما أثناء تنظيف المنزل.