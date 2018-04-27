جهات حكومية تضع دليل يحدد نسب العجز التي تستوجب التقاعد للموظفين

حمود العنزي(صدى):

تقوم عدة جهات حكومية، بوضع دليل متكامل لتحديد نسب العجز الذي يصاب به الموظف، ويستحق معه الإحالة للتقاعد، سواء كان في القطاع العام أو الخاص.

ومن هذه الجهات: وزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

وجاء دليل تحديد نسب العجز التي تستوجب التقاعد، بهدف تطوير النظام المعمول به، والذي مضى عليه نحو 20 عامًا ليواكب المستجدات، فضلًا عن تطوير آليات التقاعد في القطاع الحكومي ” المدني والعسكري ” ، وكذلك في القطاع الخاص.

جدير بالذكر، أن الموظف الذي تتم إحالته إلى التقاعد نتيجة إصابته بعجز دائم، يستحق معاشًا بغض النظر عن مدة خدمته.