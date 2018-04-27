شاب يشوه جارته بإشعال النيران بها وهي حية

لندن(صدى):

تسبب شاب بريطاني في تشويه جارته ” كرستن آشبي ” البالغة من العمر ” 27 عاماً ” ، لتقديمها المساعدة لصديقته .

حيث سكب الشاب البنزين على جارته كرستن ، من رأسها حتى قدمها ثم أشعل النيران بها لمحاولتها مد يد العون لصديقته التي تعاني نوبة بعد شجار معه لا تتذكره الضحية، وتركها مشوهة بالكامل، بلا أطراف أصابع أو أذنين.

قالت كرستن في تعليقها على الواقعة أمام المحكمة ، إن مهاجمها بدى متعجرفا واستمتع بتحويلها لكرة من النيران، اضطرت لإجراء ٨٠ عملية في محاولة من الأطباء لعلاجها.

حصل الشاب على حكم بالسجن لمدة ١٩ عاما بتهمة محاولة القتل وشهد أحد أبنائه الواقعة.