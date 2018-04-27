” التجارة ” تداهم مستودعا مخالفا لـ ” غش البخور ” بجدة

حمود العنزي(صدى):

داهمت وزارة التجارة والاستثمار مستودعًا، تستغله عمالة مخالفة لـ ” غش البخور ” في جدة.

وأوضحت الوزارة، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم إعداد هذا المستودع كمعمل لخلط البخور بنشارة الخشب، وتزوير بيانات العطور وبلد منشأها.

وعن المضبوطات، فقامت الوزارة بضبط الآتي:

– طن بخور خام.

– 12 طن نشارة خشب.

– 26 ألف علبة بخور ومعمول مخلوطة.

– 10 آلاف علبة عطور وزيوت عطرية.

– 1.2 مليون علبة جاهزة للتعبئة.