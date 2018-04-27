” التجارة ” تداهم مستودعا مخالفا لـ ” غش البخور ” بجدة
داهمت وزارة التجارة والاستثمار مستودعًا، تستغله عمالة مخالفة لـ ” غش البخور ” في جدة.
وأوضحت الوزارة، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم إعداد هذا المستودع كمعمل لخلط البخور بنشارة الخشب، وتزوير بيانات العطور وبلد منشأها.
وعن المضبوطات، فقامت الوزارة بضبط الآتي:
– طن بخور خام.
– 12 طن نشارة خشب.
– 26 ألف علبة بخور ومعمول مخلوطة.
– 10 آلاف علبة عطور وزيوت عطرية.
– 1.2 مليون علبة جاهزة للتعبئة.
ماجد[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 28 دقيقة
يجب فعلا التصدي لأمور الغش هذه