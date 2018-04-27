فنان شهير يهاجم مروة نصر ورد فعل صادم للأخيرة

نورة الشهري(صدى):

هاجم فنان خليجي مشهور، الفنانة المصرية مروة نصر، عبر رسالة خاصة بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وصفها فيها بأنها حيوانة.

ومن جانبها عبرت مروة عن استيائها الكبير من فنان خليجي رفضت الكشف عن اسمه بعد قيامه بسبها في رسائل خاصة عبر صفحتها الشخصية بتطبيق إنستجرام.

ونشرت مروة صورة للمحادثة بعد أن عملت تعتيم على اسم الفنان وعلقت عليها قائلة: ده مطرب كبير خليجي كنت من عشاقه ومن أكتر المطربين الي بسمعهم وبحترمهم أنا مشفتش انه بيبعتلى أصلا علشان مش بفتح الرسايل كتير ولو شفت كنت انبسط أكيد ولمجرد ان كبريائه صورله أنى ما ردتش عليه قعد يشتم فيا اذا هي دي أخلاقك كمطرب كبير فأنا ميشرفنيش أني أسمعك مع احترامي لكل الشعب السعودي المحترم الي دى مش أخلاقه طبعا .

وأضافت ، بس بجد عيب مطرب كبير زيك يقلل من نفسه للدرجة دى وأنا مش مطالبة أرد على حد بالإكراه لمجرد أنه مطرب مشهور للعلم أنا متأكدة إنه حسابه الحقيقي أكيد عرفت نفسك يا مهذب يا خلوق مش هرد الاساءة بإساءة كفاية شكلك قدام نفسك .