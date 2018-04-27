الإمساك بيد زوجتك يخفف من ألمها

أماني الغامدي(صدى):

أكدت دراسة جديدة أن إمساك يد زوجتك ، يساعدها في تخفيف الألم الذي تشعر به .

وللبحث في هذه العلاقة استهدف الباحثون 22 زوجاً تتراوح أعمارهم بين 23- 32 عاماً، وطلب منهم الإنخراط في مجموعة من الاختبارات، وكانت على النحو التالي:

-جلوس الشريكين بجانب بعضهما دون الإمساك بإيديهم

-أمسك الشريكان بأيديهم

-الوجود بغرفتين منفصلتين.

ووجد الباحثون بعد تحليل النتائج أن الأزواج تتخاطر بمجرد وجودهم معاً، فعندما شعرت المرأة بألم ولم يمسك زوجها بيدها لم يقل الألم الجسدي إلا أن نفسية الزوجة أصبحت أفضل بقليل.

أما عندما أمسك الزوج يد زوجته التي تعاني من الألم أصبحت نبضات قلبهما مماثلة وقل الألم الجسدي بشكل ملحوظ، وزاد الأمر من ثقة الزوج بنفسه.

وأفاد الباحثون أن لمس الشريك لشريكه الآخر يلعب دوراً هاماً في تحسين الصحة النفسية والجسدية أيضاً.

واعتقد الباحثون أن تفسير هذه العلاقة يكمن في تأثير لمسة الشريك على منطقة محددة في الدماغ، مسؤولة عن التفاعل الاجتماعي والألم.

وأكد الباحثون أن هناك حاجة شديدة للقيام بالمزيد من البحث والتجارب في هذا الموضوع للكشف عن جوانب أخرى غير معروفة بعد، إلا أنهم شددوا على أهمية التقارب بين الأزواج وبالأخص في حالات المرض النفسي والجسدي.