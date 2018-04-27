وظائف شاغرة للسيدات في 3 شركات بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى 3 شركات بالقطاع الخاص، وهي ” شركة الإعلان الشامل – vox cinema – شركة رضوى التجارية “.

وأوضحت الغرفة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، تحت مسمى ” مندوبة مبيعات، كول سنتر عن بعد، مصممة ثلاثي الأبعاد، كاتبة محتوى إبداعي، مشرفة، مساعدة شيف، موظفة خدمة عملاء، بائعة “.

كما أشارت إلى أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 30 أبريل 2018م، ولمدة 3 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وأَضافت أنه للاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).