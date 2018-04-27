فريق طبي بمستشفى رويضة العرض يعيد الحركة لِيَد طفلة

سعيد العجل(صدى):

أجرى فريق طبي بمستشفى رويضة العرض العام عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، لإصلاح بعض التشوهات باليد اليسرى.

وكانت الطفلة أصيبت في ” عمر السنتين ” بإصابة أفقدتها الحركة الجزئية في بعض الأصابع بسبب تأثر الأوتار الضامة لليد وتشوهات جلدية.

وبين الفريق الطبي بعد إجراء كامل الفحوصات، تقرر إجراء جراحة استمرت ساعتين لتطويل لبعض الأوتار الضامة ونقل بعضها لكي تستعيد الطفلة حركة يدها كما أزيل الجلد المشوه واستبدل بجلد آخر تجميلي.

وأجرى الجراحة فريق طبي بإشراف وقيادة الدكتور محمد الشربيني أخصائي أول جراحة عظام المعالج للحالة بالمستشفى.

وقد قدم مدير المستشفى الأخصائي ماجد يحيى الحارثي شكره لعناية طاقم العمل والدعم المتواصل من ” صحة الرياض ” بقيادة الدكتور ناصر فالح الدوسري مدير عام صحه الرياض.