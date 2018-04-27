صلاح يتفوق على مارسيلو في دوري الأبطال بنسبة كاسحة
في مواصلة لاقتناص الألقاب الفردية، نجح محمد صلاح نجم ليفربول في أن يكون أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن صلاح اكتسح التصويت في مواجهة نجم ريال مدريد مارسيلو بنسبة 92%.
وأحرز ” صلاح ” هدفين من بين الخماسية التي هزت شباك روما في إطار مبارة الذهاب في دوري الأبطال، بالأضافة لتميزه بأداء قوي خلال المباراة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين روما وليفربول، في 2 مايو المقبل .
عمار[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 49 دقيقة
الاول دائما
ماجد[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 47 دقيقة
محمد صلااااح يارافع راس العرب
المر[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 37 دقيقة
ارزاق ربي وفقه وكتب له الرزق في البلاد هاذي