صلاح يتفوق على مارسيلو في دوري الأبطال بنسبة كاسحة

طلال الغامدي(صدى):

في مواصلة لاقتناص الألقاب الفردية، نجح محمد صلاح نجم ليفربول في أن يكون أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن صلاح اكتسح التصويت في مواجهة نجم ريال مدريد مارسيلو بنسبة 92%.

وأحرز ” صلاح ” هدفين من بين الخماسية التي هزت شباك روما في إطار مبارة الذهاب في دوري الأبطال، بالأضافة لتميزه بأداء قوي خلال المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين روما وليفربول، في 2 مايو المقبل .