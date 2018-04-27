إزالة 257 عقارا لصالح طريق ” جدة – جازان ” وتعويض أصحابها

نايف السالم(صدى):

كشف المهندس ماجد العرقوبي، وكيل وزارة النقل للطرق، عن وجود عدد من العقارات التي سيعوّض أصحابها لصالح استكمال طريق ” جدة – جازان ” ، ويبلغ عددها 257 عقارًا.

حيث واصلت وزارة النقل، أعمالها في استكمال طريق ” جدة – جازان ” ، بـ 3 مسارات في كل اتجاه وربطه بطريق الحرمين، فيما أنهت مرحلة تقدير العقارات، للبدء في إنهاء إجراءات الصرف.

جاء ذلك بعد أن صدر قرار عن الوزير، بوضع اليد المؤقت حسب نظام نزع الملكية، حيث أوضح ” العرقوبي ” ، أنه قد تم البدء بوضع إشعارات على تلك المنازل، ومنح ساكنيها مهلة لمدة شهرين لإخلائها، في حين أشاد بالسكان وملاك العقارات، لتعاونهم ومبادرتهم بإخلائها تحقيقًا للمصلحة العامة.

يشار إلى أن وزارة النقل، تستكمل تنفيذ طريق ” جدة – جازان ” ، من دوار المستقبل بحي قويزة بطول 5 كيلومترات و168 مترًا، و يتضمن المشروع أيضًا طريق خدمة بمسارين في كل اتجاه، فيما جاء الطريق الدائري الثاني ضمن أولويات مشاريع الوزارة المستقبلية، نظرًا لأهميته في نقل الحركة خارج المدينة.