مواصفات وأسعار ” بولستار 1 ” في معرض بكين 2018

بكين(صدى):

اعلنت جيلي وفولفو عن سعر السيارة الهايبرد الكوبيه ” بولستار 1 الجديدة , التي ستبدأ من 155 ألف دولار في الولايات المتحدة ومن 155 ألف يورو في أوروبا وفي الصين سيكون سعرها 1.45 مليون يوان. وستأتي السيارة بقوة 600 حصان وعزم دوران 1000 نيوتن متر في معرض بكين 2018 .

يٌشار إلى أن هذا السعر يجعل بولستار 1 في فئة مع منافسين مثل BMW i8 بسعر 143 ألف دولار وأكيورا NSX بسعر 156 ألف دولار , وقال توماس انجنلاث الرئيس التنفيذي لبولستار أنهم وجدوا استجابة قوية من عملائهم للسيارة الجديدة وهو ما أعطانا ثقة أن لعلامتنا مستقبل كبير وفي 2019 سوف نطلق سيارتنا الثانية بولستار 2 وهي سيارة كهربائية بالكامل متوسطة الحجم وسيتبعها بولستار 3 وهي سيارة كهربائية متعددة الاستخدامات بتصميم مثير.