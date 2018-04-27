” التموين العربي للأطعمة ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التموين العربي للأطعمة، عن حاجتها لموظفين لشغل وظائف إدارية شاغرة للمواطنين.

وقالت إن الوظائف المتاحة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

– مساعد مدير شؤون الموظفين (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

– محلل مالي (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، والمحاسبة).

وأشارت إلى أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يونيو 2018م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا .