ماذا قال ادواردو عن سامي الجابر واقالة دياز

الجمعة 27
أبريل
*ول كمب باك يا سوبر والله وحشتنا ووحشنا رشة الملح!! وقريبآ بأذن عودتك الكاملة مع الإدارة الجديدة بقيادة الأسطورة سامي وبجلب لعيبه محترفين ويملك أعضاء شرف محبين وداعمين للزعيم..*💙
قلناها ونعيد نكررها بيئة الهلال والعمل الإداري المحنك يدل على بيئه صحية نظيفة جدا بشهادة محترفين كثر ومدربين كبار وعمالقة في التدريب والتطوير وروح العمل بداخل نادي القرن ونادي البطولات وزعيم أسيا أبى من أبى وشاء من شاء أي لاعب عربي سعودي ولا خلبجي ولا عالمي بعرف من هو الهلال…
الموسم القادم حيكووووون نااااار
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ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 9 دقائق
*ول كمب باك يا سوبر والله وحشتنا ووحشنا رشة الملح!! وقريبآ بأذن عودتك الكاملة مع الإدارة الجديدة بقيادة الأسطورة سامي وبجلب لعيبه محترفين ويملك أعضاء شرف محبين وداعمين للزعيم..*💙
قلناها ونعيد نكررها بيئة الهلال والعمل الإداري المحنك يدل على بيئه صحية نظيفة جدا بشهادة محترفين كثر ومدربين كبار وعمالقة في التدريب والتطوير وروح العمل بداخل نادي القرن ونادي البطولات وزعيم أسيا أبى من أبى وشاء من شاء أي لاعب عربي سعودي ولا خلبجي ولا عالمي بعرف من هو الهلال…
الموسم القادم حيكووووون نااااار