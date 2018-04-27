” الأحوال المدنية ” تتواصل مع الصم وضعاف السمع من خلال 3 خدمات

عادل الحربي(صدى):

توفر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدة خدمات لمساعدة الصم وضعاف السمع، على إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

وأبرزت الأحوال المدنية، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، الخدمات التي تقدمها لصم وضعاف السمع، والتي جاءت كالتالي:

– خدمة ” أشّر ”

وهى متوفرة في 100 فرع من فروع الأحوال المدنية، حيث تمكن الزائر من التواصل مع المختصين، عن طريق لغة إشارة في مكتب الاتصال المرئي، من خلال جهاز لوحي؛ يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة.

– خدمة ” الموظف بدر والموظفة نورة

وهي شخصيات ثلاثية الأبعاد، تمكن الزائر من الترجمة من وإلى لغة الإشارة.

– حساب مميزعلى تويتر

إنشاء حساب مميز على ” تويتر ” ؛ للتواصل مع الصم وضعاف السمع، ونشر سلسلة من الفيديوهات بلغة الإشارة؛ لتعريفهم بخدمات الأحوال المدنية.