بالفيديو.. موقف محرج لمذيعة على الهواء يفقدها وظيفتها

كانبرا(صدى):

فقدت مذيعة أخبار أسترالية تدعى ​ناتاشا إكسلبي​ ، وظيفتها ، عقب تعرضها إلى موقف محرج على الهواء ، حيث شردت بافكارها وهي على الهواء .

وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه إكسلبي وهي تُفاجأ أنها على الهواء مباشرةً بعد ان شردت بأفكارها.

وقد أدى هذا الموقف المحرج معها إلى فقدانها وظيفتها، وقد أثار الامر أراء متناقضة، اذ من المتابعين من دافع عنها واعتبر أن قرار وقفها غير صائب، فيما أشار البعض الآخر إلى أنه عليها أن تكون أكثر انتباها لتلاحظ أنها على الهواء مباشرة.

وقد كتبت إكسلبي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معلّقةً على الموضوع ووجهت شكرها لكل من دعمها.