عبد الرحمن بن مساعد يفحم خديجة بن قنة

عادل الحربي(صدى):

افحم عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، اليوم الجمعة، الإعلامية القطرية خديجة بن قنة؛ التي علقت على انتقاده لها.

وكانت ” خديجة ” قالت عبر حسابها على ” تويتر ” : ” يتهكم ابن عم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشاعر عبد الرحمن بن مساعد في تغريدة له جانبها الصواب في التعليق على خبرِ موتٍ يفترض ان يعامل بجدية صديقا كان ام عدوا..هذه اخلاق المهنة وأخلاق المسلمين ” .

ورد ” بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أما عن المهنية وأخلاقها فصواريخ الحوثي التي كانت قناتكم تتسائل هل عادت لقواعدها سالمة هي أوضح تعبير عن تلك المهنية.. أما أخلاق المسلمين فبالله عليك لا تحدثينا عنها وأنتِ تظهرين على أكذب قناة على وجه الأرض “.

وتابع: ” أما قولك ( ابن عم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشاعر عبدالرحمن بن مساعد) فقد صدقتِ على غير العادة.. نعم هو ابن عمي ولله الحمد والفضل والمنة على ذلك “.